OM - Clash : Galtier coupable d'une gifle ? Les images !

Publié le 24 août 2021 à 18h10 par A.M.

Alors qu'il semblait totalement hors de cause, certains images laissent entendre que Christophe Galtier aurait frappé un membre du staff de l'OM.

Deux jours après les incidents qui ont émaillé la rencontre opposant l'OGC Nice à l'OM, de nouveaux éléments continuent d'affluer. Il faut dire que dans la pagaille, il était difficile de voir tout ce qui se déroulait sur la pelouse, mais plusieurs images sont scrutées. Ainsi, les photos des blessures de Dimitri Payet, Mattéo Guendouzi ou encore Luan Peres ont largement circulé tout comme la vidéo qui montre un membre du staff de l'OM frapper un supporter des Aiglons. Cependant, Jean-Pierre Rivère n'a pas hésité à charger les Marseillais : « Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est la réaction de deux Marseillais, qui ont jeté des bouteilles vers nos tribunes, qui font dégénérer les choses. Je regrette que le service de sécurité de l'OM intervienne sur le terrain et frappe nos joueurs . »

Les images troublantes sur Galtier

Cependant, de nouvelles images troublantes circulent sur les réseaux sociaux et mettent directement en cause Christophe Galtier. Sur ces clichés, on aperçoit l'entraîneur de l'OGC Nice la main levée face à un membre du staff de l'OM. Une vidéo montre la scène plus clairement et l'ancien technicien du LOSC agrippe le Marseillais. Reste désormais à savoir si Christophe Galtier écopera d'une sanction.