OM - Clash confirmé entre deux stars dans le vestiaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Partenaires à l'OM entre 2013 et 2015, puis ensuite entre 2017 et 2021, Florian Thauvin et Dimitri Payet ont eu des relations houleuses durant toutes ces années de collaboration au sein du club phocéen. Maxime Lopez confirme ce clash entre les deux hommes, qui étaient pourtant les deux grands leaders offensifs de l'époque à l'OM.

À travers un large entretien dans l'émission Détective Mathoux sur Canal +, Maxime Lopez (27 ans) s'est confié sur ses années à l'OM, son club formateur, et le milieu de terrain du Paris FC a même évoqué les sujets les plus sensibles. Au programme notamment, l'embrouille entre Florian Thauvin et Dimitri Payet, les deux stars offensives de l'époque à l'OM, qui étaient effectivement en froid comme le confie Lopez.

« Pas l’amour fou entre les deux... » « On a tous compris que c’était pas l’amour fou entre les deux, mais à eux deux ils nous faisaient gagner les matchs. Bien sûr que les deux ne sont pas fans l’un de l’autre, ils partiront pas en vacances ensemble, mais dans le foot, on ne peut pas aimer tout le monde. Pourquoi ils ne s’aimaient pas ? Je ne sais pas, peut-être qu’il y a eu des histoires dans le passé », indique Maxime Lopez, qui a néanmoins refusé de prendre partie dans le clash entre Thauvin et Payet à l'OM.