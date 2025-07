OM : C'est signé, Riolo annonce un deal avec le Qatar !

Conformément à son accord avec la LFP, BeIN SPORTS dépense environ 78M€ pour pouvoir diffuser un match de Ligue 1 par journée. En parallèle, la chaine présidée par Nasser Al-Khelaïfi offre près de 20M€ aux clubs du championnat de France pour qu'ils fassent la pub du Qatar dans leur stade. Alors que l'OM a signé avec BeIN SPORTS, Daniel Riolo a affirmé qu'il s'agissait d'une grosse erreur.

Présent dans l'émission l' After Foot ce lundi soir, Daniel Riolo a affirmé que l' OM avait fait une grosse erreur en signant cet accord à 20M€ avec BeIN SPORTS. D'après le journaliste de RMC Sport, il est impossible que les supporters marseillais tolèrent une promotion du Qatar au Vélodrome .

«Grosse erreur de Marseille d’avoir signé ce truc-là»

« Pablo Longoria ? Je te dis qu’ils ont tous peur du patron (Nasser Al-Khelaïfi), c’est tout. Tous autant qu’ils sont, ils ont peur du patron. Il faut savoir quand même qu’aujourd’hui, les droits télé n’ont pas avancé, et il y a un seul fournisseur qui donne 78M€, c’est BeIN SPORTS. Donc le peu d’argent que se partagent les clubs, ça vient du patron. Ils ne vont pas taper sur le patron, c’est comme ça. Et en plus, ils ont fait les ballots à aller signer les 20M€ restants pour faire la pub du Qatar au Vélodrome, alors qu’on sait très bien que jamais de la vie le public à Marseille aurait supporté ça, autre grosse erreur de Marseille d’un point de vue institutionnel d’avoir signé ce truc-là », a déclaré Daniel Riolo.