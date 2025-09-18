OM : «C’est mort», Benatia surprend un joueur et le transfère !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Recruté à l’été 2023 avec beaucoup d’attentes, Iliman Ndiaye n’a jamais réellement trouvé sa place à l’Olympique de Marseille. Attaquant technique et prometteur, formé en partie au club, son retour avait tout d’un joli conte. Aujourd'hui à Everton, l'international sénégalais n'aurait pas supporté la pression entourant la formation phocéenne.

Arrivé comme une recrue phare du projet marseillais en 2023, Iliman Ndiaye n’a pas réussi à répondre à la pression du Vélodrome. Son manque d’impact dans les grands matchs et ses prestations irrégulières ont rapidement inquiété les dirigeants de l'OM. Ben Byllel, de La Minute OM, a livré une anecdote révélatrice

L'anecdote qui en dit long « On m’avait raconté quelque chose sur Iliman Ndiaye qui a en fait accéléré son transfert. Benatia rentre dans le vestiaire avant un match de Coupe d’Europe et il le voit enfiler ses chaussettes en tremblant. Immédiatement, Benatia se dit : “Ce mec là, c’est mort”. Trop de tension, de pression alors que c’est un vrai talent » a-t-il confié sur le plateau du Phocéen.