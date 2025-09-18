OM : «C’est mort», Benatia surprend un joueur et le transfère !

Recruté à l’été 2023 avec beaucoup d’attentes, Iliman Ndiaye n’a jamais réellement trouvé sa place à l’Olympique de Marseille. Attaquant technique et prometteur, formé en partie au club, son retour avait tout d’un joli conte. Aujourd'hui à Everton, l'international sénégalais n'aurait pas supporté la pression entourant la formation phocéenne.
Arrivé comme une recrue phare du projet marseillais en 2023, Iliman Ndiaye n’a pas réussi à répondre à la pression du Vélodrome. Son manque d’impact dans les grands matchs et ses prestations irrégulières ont rapidement inquiété les dirigeants de l'OM. Ben Byllel, de La Minute OM, a livré une anecdote révélatrice
L'anecdote qui en dit long
« On m’avait raconté quelque chose sur Iliman Ndiaye qui a en fait accéléré son transfert. Benatia rentre dans le vestiaire avant un match de Coupe d’Europe et il le voit enfiler ses chaussettes en tremblant. Immédiatement, Benatia se dit : “Ce mec là, c’est mort”. Trop de tension, de pression alors que c’est un vrai talent » a-t-il confié sur le plateau du Phocéen.
Rowe en a fait les frais
Pour Medhi Benatia, le mental est un critère non négociable. L’ancien défenseur ne laisse aucune place au doute ou à la fragilité dans son vestiaire. « Benatia, c’est là où il a réellement compris. Il ne laisse pas beaucoup de temps à ceux qui n’ont pas le mental. Rowe par exemple, tu sens que mentalement, c’est fragile. Il le dit en plus » a confié Byllel.