OM : C’est la zizanie en interne, le coupable est désigné !

L’OM ne figurera dans aucune compétition européenne la saison prochaine. La magie de Pablo Longoria semble s’essouffler petit à petit sur le mercato. Emmanuel Petit fait partie de ceux qui sont dans l’incompréhension la plus totale concernant le management du président de l’OM et ne s’est pas fait prier pour le cartonner.

Pablo Longoria a bouclé sa troisième saison et demi en tant que président de l’OM. Le dirigeant espagnol a connu une année plus que délicate avec notamment le clash lors de la réunion du 18 septembre avec les supporters. Ce qui a entraîné le départ de Marcelino puis de hauts dirigeants comme Javier Ribalta et David Friio et l’arrivée de Mehdi Benatia.

«S’il n’y a pas de vision, il n’y a pas de projet sportif»

Par la suite, le pari Gennaro Gattuso n’a pas payé et il a d’ailleurs été question d’un départ de Pablo Longoria qui a été pointé du doigt à divers reprises pour le mercato et le management des situations à Marseille pendant cet exercice. Champion du monde 98, Emmanuel Petit y est lui aussi allé de ses reproches envers le président de l’OM sur les ondes de RMC . « Ce que je reproche à Pablo Longoria, c’est que j’ai compris sur les premières années ce qu’il essayait de faire parce qu’il n’y avait quasiment pas de moyens, et qu’il essayait d’attirer des joueurs avec deux bouts de ficelles pour essayer de faire des plus-values sur le marché des transferts, ça je l’ai compris. Mais l’instabilité, chronique, qu’il peut y avoir sur le banc de touche, ou sur le terrain ou encore dans le vestiaire, avec des mercato ou tu démarres à chaque fois un nouveau cycle… S’il n’y a pas de vision, il n’y a pas de projet sportif ».

Papin confirme une révolution à l’OM https://t.co/Z6EuCk5hoB pic.twitter.com/JvvDJ0QYO7 — le10sport (@le10sport) May 26, 2024

«Je ne sais pas où veut aller Pablo Longoria»