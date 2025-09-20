OM : C'est «honteux», Pierre Ménès dénonce un scandale !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, l'OM a eu la lourde tâche d'affronter le Real Madrid au Santiago Bernabeu. Grâce à un penalty litigieux, Kylian Mbappé a offert la victoire à la Maison-Blanche (2-1). Sur sa chaine YouTube, Pierre Ménès a affirmé que la faute sifflée contre l'OM était honteuse.

De retour en Ligue des Champions cette saison, l'OM de Pablo Longoria est entré en lice au Santiago Bernabeu ce mardi soir. En effet, le club phocéen a affronté le Real Madrid lors de la première journée de la saison régulière. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés 2-1 face à la bande à Kylian Mbappé.

Real Madrid 2-1 OM Alors que le Real Madrid et l'OM étaient dos à dos (1-1), l'arbitre de la rencontre a sifflé un deuxième penalty contre le club marseillais à la 81ème minute de jeu. Facundo Medina ayant touché le ballon de la main involontairement à la suite d'un tacle dans la surface de réparation de Geronimo Rulli. Alors que ce choix de l'arbitre est litigieux, Pierre Ménès a pris position, se rangeant du côté de l'OM.