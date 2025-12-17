OM : C'est déjà la panique pour le prochain transfert !

Amadou Diawara

Malgré la signature d'Emerson Palmieri lors du dernier mercato estival, l'OM voudrait recruter un nouvel arrière gauche cet hiver. Dans cette optique, le club phocéen a inscrit le nom de Souffian El Karouani sur ses tablettes. Malheureusement pour l'OM, la concurrence est féroce sur ce dossier. Le FC Porto et Benfica étant également sur les traces du défenseur du FC Utrecht.

Dans les ultimes instants du mercato estival, l'OM a officialisé le transfert d'Emerson Palmieri. Pour convaincre la direction de West Ham, le club présidé par Pablo Longoria a déboursé environ 700 000€.

Mercato : L'OM veut recruter Souffian El Karouani Si Emerson Palmieri a migré vers Marseille il y a seulement trois mois et demi, l'OM de Roberto De Zerbi serait tout de même à la recherche d'un nouvel arrière gauche. En ce sens, les Marseillais auraient coché le nom de Souffian El Karouani, pensionnaire du FC Utrecht.