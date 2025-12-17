OM : C'est déjà la panique pour le prochain transfert !

Malgré la signature d'Emerson Palmieri lors du dernier mercato estival, l'OM voudrait recruter un nouvel arrière gauche cet hiver. Dans cette optique, le club phocéen a inscrit le nom de Souffian El Karouani sur ses tablettes. Malheureusement pour l'OM, la concurrence est féroce sur ce dossier. Le FC Porto et Benfica étant également sur les traces du défenseur du FC Utrecht.
Dans les ultimes instants du mercato estival, l'OM a officialisé le transfert d'Emerson Palmieri. Pour convaincre la direction de West Ham, le club présidé par Pablo Longoria a déboursé environ 700 000€.
Mercato : L'OM veut recruter Souffian El Karouani
Si Emerson Palmieri a migré vers Marseille il y a seulement trois mois et demi, l'OM de Roberto De Zerbi serait tout de même à la recherche d'un nouvel arrière gauche. En ce sens, les Marseillais auraient coché le nom de Souffian El Karouani, pensionnaire du FC Utrecht.
Transfert d'El Karouani : Le FC Porto et Benfica sont dans la course
Désireux de renforcer son couloir gauche lors du prochain mercato hivernal, l'OM aimerait s'attacher les services de Souffian El Karouani (25 ans), comme révélé par Foot Mercato. Toutefois, les hautes sphères marseillaises seraient soumises à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, le FC Porto et Benfica seraient des admirateurs de longue date de l'international marocain.