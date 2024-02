OM : Ça chauffe déjà pour Gattuso ?

Jean de Teyssière

Arrivé fin septembre pour éteindre l'incendie, Gennaro Gattuso semble avoir plutôt rallumé la flamme. Pas celle des supporters, mais celle d'une crise. L'entraîneur italien présente le pire bilan au bout de quinze matchs pour un entraîneur de l'OM depuis Michel et ne devrait pas continuer à l'OM s'il ne parvient pas à placer cette équipe dans les quatre premiers à la fin de la saison...

Face à Metz (1-1), l'OM est rentré dans une « mini-crise » selon l'entraîneur italien, Gennaro Gattuso. Il a aussi ajouté que l'OM « ne gagne pas depuis cinq matchs et ça peut sembler utopique de parler de cette quatrième place. Mais si je ne crois pas à cet objectif, je rentre à la maison. On a le devoir d'honorer ce maillot. Il y a encore beaucoup de matchs et je ne vois pas pourquoi ne pas y croire. Mais il faut gagner les matchs. Je suis le capitaine de ce navire, ce sont mes responsabilités. Je dois tout faire pour l'amener à bon port. On finit à 72% de possession en ayant joué à 10, ça ne m'est jamais arrivé dans ma carrière. Après, il faut marquer. On a fait ce qu'il fallait mais si tu ne la mets pas au fond, le foot devient dur. » Son maintien risque lui aussi d'être dur.

Gattuso, pire bilan pour un entraîneur de l'OM

Depuis 2016 et le début de l'ère McCourt, Gennaro Gattuso présente le pire bilan pour un entraîneur. L'Italien, en quinze matchs, a perdu six fois, pour quatre matchs nuls en Ligue 1. Le pire bilan depuis 2014 et José Anigo. Il faut également remonter jusqu'à 2001 pour voir l'OM incapable de remporter ses quatre premiers matchs de l'année.

Gattuso pas conservé si l'OM ne finit pas dans les quatre premiers