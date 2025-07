OM : Ça chauffe avec l’entraîneur, «plus jamais»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement au CSKA Sofia, Aaron Leya Iseka garde un souvenir mitigé de son passage à l’OM lors de la saison 2016-2017. Recruté très jeune, le frère cadet de Michy Batshuayi n’a pas réussi à s’imposer. Invité à évoquer cette expérience, l’attaquant belge a partagé une anecdote marquante avec Rudi Garcia, qui l’avait sèchement recadré pour un retard.

« Je crois qu’on avait un match à Montpellier. La veille du match, Bafé se blesse. Moi, je suis derrière dans la hiérarchie, normalement, je devais jouer pour le remplacer, j’avais la chasuble des titulaires à l’entraînement d’ailleurs. Le lendemain, on a rendez-vous. Mais moi, je ne sais pas que Montpellier c’est à côté. Moi, comme d’habitude, je prends mes affaires, ma voiture et je file à l’aéroport un peu en avance. L’heure du rendez-vous approche, je ne vois toujours personne arriver. Je m’interroge. J’appelle Brice Samba, il ne répond pas. J’appelle un autre joueur qui ne décroche pas. Alors j’appelle l’intendant et je lui demande où ils sont. Il me répond qu’ils sont tous là. Mais moi, je ne vois personne. Le rendez-vous était en fait au centre d’entraînement… Je prends ma voiture et je bombarde» a confié Leya Iseka.

L'avertissement de Rudi Garcia

Mais ses excuses n’ont pas suffi et Leya Iseka a vécu la rencontre de l'OM devant la télévision. « J’envoie un message au coach Garcia pour m’excuser et lui dire d’attendre, que j’arrive vite, que, s’il fallait j’allais jusqu’à Montpellier en voiture, mais que je voulais jouer ce match. Mais j’étais trop loin, avec la circulation, c’était impossible. Et à 16h01, alors que le rendez-vous était à 16h, il me répond : « Aaron, pour le bien de ta carrière, je vais te laisser là où tu es et comme ça, tu n’arriveras plus jamais en retard à un rendez-vous ». J’ai encore les messages sur mon téléphone » a-t-il confié à Top Mercato.