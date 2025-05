OM - Benatia : L'incroyable échange avec un rappeur

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce samedi soir, l’OM s’est imposé sur la pelouse du Havre (1-3) et a donc conservé sa deuxième place du classement. Les hommes de Roberto De Zerbi ont validé leur participation à la prochaine édition de la Ligue des Champions. Félicité par le rappeur marseillais Jul, Medhi Benatia s’est ambiancé sur l’un de ses sons dans la soirée.

Engagé dans une fin de saison haletante, l’OM a réussi son pari. En disposant du Havre ce samedi soir (1-3), les Phocéens ont validé leur ticket pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Deuxième de Ligue 1, Marseille aura un dernier match à disputer cette saison avec la réception de Rennes samedi prochain.

Jul félicite l’OM

En attendant, l’heure était à la fête ce samedi soir pour la formation de Roberto De Zerbi, qui retrouvera le gratin européen en 2025-2026. Icône de Marseille, Jul a notamment félicité l’OM, et plus particulièrement le président Pablo Longoria ainsi que le conseiller sportif Medhi Benatia sur son compte Instagram : « Pablo et Medhi Benatia, félicitations », écrit ainsi la mégastar de la scène rap française sur le réseau social.

« Et merce le sang, je t’avais dit quoi ? »

Une attention qui a plu à l’ancien défenseur central marocain. Dans la foulée, ce dernier a publié une vidéo dans laquelle il chante « La Bandite » de Jul, accompagné du message suivant : « Jul, et merce le sang, je t’avais dit quoi ? ».