OM : Bamba Dieng prépare un retour fracassant

Publié le 29 septembre 2022 à 08h30 par Thibault Morlain

Au terme d’un marché des transferts fou et une dernière journée rocambolesque, Bamba Dieng n’a finalement pas quitté l’OM. Son transfert a capoté au dernier moment et le Sénégalais a donc réintégré l’effectif d’Igor Tudor. Mais pour le moment, Dieng n’a toujours pas rejoué avec le club phocéen. Cela ne devrait pas tarder et le Marseillais voudrait frapper très fort.

Lorient, Leeds, Nice… Bamba Dieng a été annoncé un peu partout durant la dernière journée du mercato. Poussé vers la sortie par l’OM, le Sénégalais devait être transféré chez les Aiglons. Au final, il a échoué à la visite médicale. Dieng est donc toujours un joueur de l’OM et depuis l’échec de son transfert, il a réintégré l’effectif d’Igor Tudor. Ce n’est toutefois pas pour autant qu’il a rejoué en match. Présent dans le groupe face à Rennes, Bamba Dieng avait finalement été laissé en tribunes pour la rencontre.

Le Sénégal en attendant l’OM

N’ayant donc toujours pas rejoué avec l’OM, Bamba Dieng a toutefois profité de la trêve internationale pour redevenir un joueur de football. Appelé par Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal, le Marseillais aura disputé quarante minutes au total lors de deux rencontres face à la Bolivie et l’Iran. Cela faisait depuis le 16 février que Dieng n’avait plus rejoué. Forcément, le joueur de l’OM n’était pas à 100% physiquement, mais cela ne devrait pas tarder…

La promesse de Dieng