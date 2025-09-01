OM - Bagarre avec Rabiot : La recherche insolite d’un club de Ligue 1 !

Pierrick Levallet

La fin du mercato est particulièrement animée pour tous les clubs, y compris en Ligue 1. Le Stade Rennais a par exemple bouclé le transfert de Breel Embolo juste avant la fermeture du marché des transferts. Et pour annoncer l’arrivée du buteur suisse, le club breton n’a pas manqué de faire un clin d’oeil à la bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe qui s’est tenue après la défaite de l’OM au Roazhon Park le 15 août dernier.

Le Stade Rennais chambre l'OM après la polémique Adrien Rabiot Sur son compte X, le Stade Rennais a en effet publié une capture d’écran de ses récentes recherches sur le réseau social. On peut notamment y retrouver « Rabiot VS Rowe highlights Roazhon... » parmi les six recherches. Si ce post servait surtout à teaser l’arrivée de Breel Embolo, avec une recherche « Embolo à la maison », le club breton n’a pas manqué de chambrer l’OM après cette folle polémique.