«C’est la crise» à l’OM, l’annonce inquiétante en direct !

Après une préparation remarquée, l’OM était très attendu pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Mais voilà que le début d’exercice est compliqué pour le groupe de Roberto De Zerbi. Après 3 journées, le total n’est que de 3 points suite à la défaite ce dimanche à Lyon. De quoi faire dire à Jérôme Rothen que c’est déjà la crise à l’OM.
Annoncé comme le principal rival du PSG en Ligue 1, l’OM ne répond pas présent en ce début de saison. Malgré une victoire contre le Paris FC, le club phocéen s’est incliné à deux reprises, face à Rennes et l’OL. Le début de saison est donc inquiétant à Marseille. De quoi faire vivre à l’OM sa première crise alors que ça vient à peine de commencer…
« Oui c’est la crise »
En direct sur RMC, Jérôme Rothen a été très clair sur la situation actuelle à l’OM. En effet, l’ancien joueur du PSG a assuré : « L’OM est-il en crise ? Oui c’est la crise. Et ce n'est pas grave de dire c’est la crise dans un club comme l’OM. Je pense qu’ils sont habitués ».
« C’est tombé en ruine après le match de Rennes »
« Même dans des bonnes saisons, tu as toujours une période un peu de crise de toute façon. Les résultats, il faut être exigeant avec l’OM surtout quand tu finis une saison dernière 2ème. C’est tombé en ruine après le match de Rennes », a poursuivi Jérôme Rothen.