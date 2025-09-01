«C’est la crise» à l’OM, l’annonce inquiétante en direct !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après une préparation remarquée, l’OM était très attendu pour cette nouvelle saison de Ligue 1. Mais voilà que le début d’exercice est compliqué pour le groupe de Roberto De Zerbi. Après 3 journées, le total n’est que de 3 points suite à la défaite ce dimanche à Lyon. De quoi faire dire à Jérôme Rothen que c’est déjà la crise à l’OM.

Annoncé comme le principal rival du PSG en Ligue 1, l’OM ne répond pas présent en ce début de saison. Malgré une victoire contre le Paris FC, le club phocéen s’est incliné à deux reprises, face à Rennes et l’OL. Le début de saison est donc inquiétant à Marseille. De quoi faire vivre à l’OM sa première crise alors que ça vient à peine de commencer…

« Oui c’est la crise » En direct sur RMC, Jérôme Rothen a été très clair sur la situation actuelle à l’OM. En effet, l’ancien joueur du PSG a assuré : « L’OM est-il en crise ? Oui c’est la crise. Et ce n'est pas grave de dire c’est la crise dans un club comme l’OM. Je pense qu’ils sont habitués ».