OM : Bagarre avec Gouiri, Aubameyang vend la mèche !

De retour à l’OM un an après son départ à Al-Qadsiah, Pierre-Emerick Aubemeyang sera cette fois-ci en concurrence avec Amine Gouiri, performant depuis son arrivée l’hiver dernier. L’international gabonais a évoqué leur concurrence en conférence de presse, qui selon lui les poussera tous les deux à se surpasser, même s’il n’a pas écarté la possibilité d’être à associer à lui.

S’il devait batailler avec Vitinha lors de son premier passage à l’OM, c’est désormais avec Amine Gouiri que Pierre-Emerick Aubameyang sera en concurrence. Un joueur très performant depuis son arrivée en provenance de Rennes en janvier, lui qui a inscrit 10 buts en deuxième partie de saison dernière. Lors de sa conférence de presse de présentation, l’attaquant âgé de 36 ans a évoqué le rôle qu’il s’attend à avoir à Marseille et n’a pas écarté la possibilité d’être associé à l’Algérien.

«Que ce soit Gouiri ou moi, le plus important, c'est qu'on donne tout ensemble» « Quand on est compétiteur, on vient pour s'imposer. Mais quand je suis arrivé à Arsenal, tout le monde pensait que j'étais là pour remplacer Alexandre Lacazette et au final, on a été un des meilleurs duos sur les saisons qu’on a jouées ensemble. Maintenant avec l’expérience, je suis surtout là pour aider le club, aider le groupe à progresser. Le plus important sera de tout donner, que ce soit Gouiri ou moi, le plus important, c'est qu'on donne tout ensemble », a déclaré Pierre-Emerick Aubameyang.