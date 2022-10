Foot - OM

OM : Avant le Sporting, Tavares clashe sévèrement et répond aux insultes

Victorieux pour la première fois en Ligue des Champions la semaine dernière contre le Sporting, l’OM a encore un coup à jouer. Auteur d’une très belle performance à l’aller, Nuno Tavares aurait été insulté par Ruben Amorim, le coach adverse. Avant le retour ce mercredi, le Portugais lui a répondu.

La semaine dernière, l’OM a enfin lancé sa campagne de Ligue des Champions en s’imposant à domicile contre le Sporting. Une victoire 4-1 qui fait du bien aux hommes d’Igor Tudor et qui relance totalement le suspense dans ce groupe D. Ce mercredi, l’OM devra une nouvelle fois s’imposer contre le Sporting pour grimper sur l’une des deux premières marches.

Présent en conférence de presse en marge de cette rencontre capitale, Nuno Tavares a été interrogé sur les mots tenus par Ruben Amorim à son égard la semaine dernière. Très tendu, le coach du Sporting a été très virulent envers Tavares avec quelques insultes en prime.

Nuno Tavares : "Je suis bien ici à Marseille, je m'y sens bien et ça se voit dans les matchs, en plus cette ville ressemble beaucoup à Lisbonne. Mon avenir ? Je n'y pense pas pour le moment, mon objectif est de faire du bon travail à l'OM. (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/9zpBR9VP3A