OM : Aubameyang valide un grand changement !

Alors qu’il vient de faire son retour, un an après son départ en Arabie Saoudite, Pierre-Emerick Aubameyang va redécouvrir un joueur avec un nouveau statut dans le vestiaire de l’OM : Leonardo Balerdi. Entre temps, l’international argentin a été promu capitaine et cela n’étonne pas le Gabonais, qui estime que c’est une très bonne chose qu’il ait plus de responsabilités.

« Il y en a qui m'attendent et ça va faire plaisir de les retrouver et de connaître de nouvelles têtes aussi. Ça va être sympa et après la saison qu'ils viennent de faire, ça peut être que plaisant d'arriver dans un groupe comme ça. » Comme il l’a confié dans une vidéo diffusée par l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang a hâte de retrouver ses anciens coéquipiers, ce qu’il a pu faire ce vendredi, et de découvrir ceux qui sont arrivés depuis son départ en Arabie Saoudite.

« Balerdi est quelqu'un qui m'a toujours impressionné » Pierre-Emerick Aubameyang va notamment retrouver Leonardo Balerdi, un joueur qui a changé de statut en un an. Roberto De Zerbi l’a promu capitaine depuis l’année dernière, au même moment où l’OM l’a prolongé jusqu’en juin 2028. Des nouvelles responsabilités qui ne surprennent pas l’attaquant âgé de 36 ans.