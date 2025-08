Aubameyang : La discussion secrète loin de l’OM !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

C’est le « Auback » comme le principal intéressé l’a annoncé. Pierre-Emerick Aubameyang est de retour à l’OM pour le bonheur des 500 supporters présents à son arrivée à Marignane mercredi soir et bien d’autres. L’attaquant de 36 ans revient à Marseille, club avec lequel il était en contact depuis… l’hiver dernier !

Roberto De Zerbi ne voulait pas qu’il parte. Dans la foulée de sa nomination au poste d’entraîneur de l’OM le 29 juin 2024, le technicien italien s’était longuement confié à L’Equipe au mois d’août sur le mercato et notamment sa déception quant au transfert de Pierre-Emerick Aubameyang à Al-Qadsiah. Un départ qui avait lieu au terme d’une saison où « Aubam » avait trouvé le chemin des filets à 30 reprises en faveur de l’Olympique de Marseille.

«On avait eu une petite discussion en janvier avec Medhi Benatia» Un an plus tard et un contrat résilié à l’amiable avec le club saoudien, Pierre-Emerick Aubameyang a signé son retour à l’OM en paraphant un contrat de deux saisons. En conférence de presse de présentation ce vendredi, l’attaquant gabonais de 36 ans a dévoilé les coulisses de son retour avec notamment un échange hivernal avec Medhi Benatia. « Je pense que depuis que je suis parti, j’ai toujours gardé de bons contacts, que ce soit avec les dirigeants ou avec les joueurs. D’ailleurs, on avait eu une petite discussion en janvier avec Medhi Benatia. On parlait, il voulait savoir comment ça se passait, etc ».