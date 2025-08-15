OM : Aubameyang saboté, le plan tordu de Roberto De Zerbi

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Arrivé l’hiver dernier en provenance du Stade Rennais, Amine Gouiri retrouve son ancien club ce vendredi soir grâce au déplacement de l’OM au Roazhon Park. Avant le match d’ouverture de cette nouvelle saison de Ligue 1, Roberto De Zerbi a communiqué un message spécial et filou à Gouiri concernant Pierre-Emerick Aubameyang.

Pour sa première et jusqu’ici unique saison passée à l’OM, Pierre-Emerick Aubameyang avait trouvé le chemin des filets à 30 reprises. De retour à Marseille après une lucrative pige saoudienne à Al-Qadsiah, le Gabonais devrait être une véritable source d’inspiration pour Amine Gouiri du point de vue de Roberto De Zerbi.

Le double job d’Amine Gouiri selon Roberto De Zerbi « Je lui demande de jouer comme un numéro 10 et de marquer comme un numéro 9. Ce n'est pas facile mais il a les qualités pour pouvoir jouer avec l'équipe, avec ses coéquipiers comme un numéro 10. Mais il doit encore travailler, il faut que je l'aide à être un joueur qui marque tout le temps ». a confié l’entraîneur de l’OM en conférence de presse dans un premier temps jeudi. Avant le coup d’envoi de la campagne 2025/2026 de Ligue 1, Roberto De Zerbi a avoué au cours de son point presse qu’il aimerait voir Amine Gouiri jouer un sale tour à Aubameyang au fil de l’exercice.