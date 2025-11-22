OM - Aubameyang : Le coup de pression dans le vestiaire !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Large vainqueur de l’OGC Nice (1-5) vendredi soir, l’OM aurait pu rentrer aux vestiaires à la mi-temps avec trois buts d’avance, si Igor Paixao n’avait pas oublié Pierre-Emerick Aubameyang seul en retrait. Un choix que comprend le Gabonais, même s’il lui a rappelé que s’il décide de frapper dans cette situation, il doit marquer.

L’OM s’est baladé sur la pelouse de l’OGC Nice vendredi soir, décrochant une troisième victoire consécutive (1-5) en championnat, synonyme de première place provisoire au classement. Les Olympiens menaient déjà de deux buts à la mi-temps, mais auraient pu avoir trois longueurs d’avance au moment de retourner aux vestiaires.

« Si tu décides de frapper, il faut que tu marques » Dans le temps additionnel de la première période, Igor Paixao a eu la balle de 0-3. Seul face au but, l’ailier brésilien a décidé de jouer l’action tout seul, alors qu’il avait Pierre-Emerick Aubameyang comme solution seul en retrait, mais a buté sur Yehvann Diouf. « J’ai été très honnête avec lui. Je lui ai dit que je ne l’ai pas appelé sur l’occasion parce que je sais qu’il faut de la concentration quand on arrive face au gardien. Après, je lui ai dit : si tu décides de frapper, il faut que tu marques. Parce que j’étais là, c’est normal », a confié le Gabonais en zone mixte après la rencontre.