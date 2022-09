Foot - OM

OM : Arrivé cet été, il raconte son exploit avec l’OM

Publié le 21 septembre 2022 à 00h45 par Thibault Morlain

Ancien gardien du Club NXT, Jelle Van Neck a été recruté par l’OM lors du dernier marché des transferts. A 18 ans, le Belge est dans un premier temps venu renforcer l’équipe B. Et s’il a posé ses valises à Marseille il y a quelques semaines seulement, il n’a pas mis longtemps avant de se distinguer un très gros exploit.

En attendant d’avoir peut-être une chance avec l’équipe première de l’OM, Jelle Van Neck garde actuellement les cages de l’équipe B. Et à 18 ans, le Belge évolue également en Youth League. Les Phocéens sont d’ailleurs derniers de leur groupe avec un seul point. Un point gagné il y a quelques jours face à l’Eintracht Francfort (2-2). Et lors de cette rencontre, l’OM est d’ailleurs revenu de très loin.

Un gardien buteur

En effet, si l’OM a arraché le nul contre l’Eintracht Francfort, c’est grâce à Jelle Van Neck. C’est lui, le gardien de but, qui a marqué le but égalisateur au bout du temps additionnel. Une action qui a bien évidemment fait le tour des réseaux sociaux et déclenché une énorme vague de commentaires pour saluer l’exploit réalisé par Van Neck. Ce n’est pas souvent qu’un gardien marque un but.

« Un sentiment indescriptible »