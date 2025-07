OM - Arabie Saoudite : Coup de théâtre à l'étranger !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le défenseur argentin de l’OM Leonardo Balerdi, susciterait l’intérêt d’un club de Premier League. Selon une information révélée par un britannique, Newcastle, détenu par l'Arabie Saoudite, suivrait de près la situation du capitaine marseillais de 26 ans, dont la valeur serait estimée à 40M€. Des premiers contacts auraient été observés dans ce dossier.

Arrivé à l’ OM en 2021 en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi s’est rapidement imposé comme un élément important de la défense marseillaise grâce à sa solidité physique et sa capacité à relancer proprement le ballon. Son profil de défenseur central moderne, capable d’évoluer aussi bien dans une défense à trois que dans un système à quatre, plaît particulièrement en Angleterre où la concurrence est toujours forte.

Newcastle débarque dans le dossier Balerdi

Newcastle, qui continue de renforcer son effectif sous la houlette de son propriétaire saoudien et de son entraîneur, chercherait à consolider sa charnière défensive afin de rivaliser avec les cadors de la Premier League et se qualifier durablement pour les compétitions européennes. Et selon les informations du Daily Mail, le club se serait renseigné sur la situation de Balerdi.