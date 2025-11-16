OM - Algérie : La catastrophe est annoncée !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Touché à l’épaule dans un violent choc subi lors du match entre l’Algérie et l’Ouganda le mois dernier, Amine Gouiri a récemment entamé sa rééducation au Qatar, mais ne sera pas remis à temps pour disputer la CAN avec son pays. Un gros coup dur pour les Fennecs en raison de l’importance de l’attaquant de l’OM en sélection.

Contraint de se faire opérer après sa blessure à l’épaule le mois dernier face à l’Ouganda, Amine Gouiri a dû renoncer à la CAN. L’attaquant de l’OM ne disputera pas la compétition avec l’Algérie et c’est forcément une grosse perte pour les Fennecs.

« Tout le monde est attristé de le voir rater la CAN » « Au-delà de ses qualités techniques, c’est quelqu’un d’humble en sélection où il est devenu un cadre. C’est un élément important et très apprécié dans le groupe. Tout le monde est attristé de le voir rater la CAN. On se dit qu’il vaut mieux qu’il se fasse opérer pour son bien et pour se préparer pour le Mondial, que de jouer avec une épaule douloureuse. On sentait que depuis sa blessure avec l’OM contre Lorient, il était amoindri », a confié une source proche de la sélection algérienne à Foot Mercato.