OM : Alcool, dettes... L'humiliation sur les réseaux sociaux !

Après la rencontre entre Auxerre et l'OM, Pablo Longoria a vu rouge, allant jusqu'à parler de corruption. Alors que le président olympien a suite à cela fait son mea culpa, la réaction de Benoit Trémoulinas fait l'objet d'une énorme polémique. Certains fans olympiens n'ont alors pas manqué de l'humilier sur les réseaux sociaux pour lui répondre.

Une fois n'est pas coutume cette saison, l'OM a crié au scandale à propos de l'arbitrage lors de la rencontre face à Auxerre. Pablo Longoria a alors vu rouge, employant même des propos très durs, allant jusqu'à parler de corruption. « Je tiens à dire qu'il n'y a pas de corruption dans le foot français. La forme n'était pas appropriée et ce mot, je le regrette », a cependant précisé par la suite le président de l'OM. Il n'empêche que la sortie de Longoria a fait énormément réagir et celle de Benoit Trémoulinas sur La Chaine L'Equipe en a choqué plus d'un. « Je trouve que c’est fort de café de la part de Longoria de parler de corruption quand on parle de l’Olympique de Marseille. On connaît très bien le passif du club. Je pense que de la part d’un président de l’Olympique de Marseille, on doit connaître par cœur l’histoire de son club », a balancé l'ancien Bordelais.

Les problèmes d'alcool...

En rappelant le passé de l'OM, Benoit Trémoulinas s'est attiré les foudres des fans olympiens sur les réseaux sociaux. Ces derniers n'ont pas manqué de lui répondre en rappelant certains dossiers humiliants. Les problèmes d'alcool de Trémoulinas ont d'abord été rappelés par La Minute OM : « Dois-je rappeler à Benoit Tremoulias qu'il a été arrêté pour alcool au volant (1,7 gramme) et placé en GAV pour refus d’obtempérer ? Quand on se permet d’insinuer que l'OM est corrompu, il vaut mieux balayer devant sa porte avant de tenir de tels propos ».

... et d'argent de Trémoulinas !

Outre les problèmes d'alcool, les problèmes d'argent ont également été révélés par d'autres. Ainsi, Benoit Trémoulinas aurait de très grosses dettes un peu partout. L'ancien de Bordeaux aurait alors énormément de mal à régler ce qu'il doit.