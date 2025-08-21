OM - Affaire Rabiot : «On n’a jamais vu ça», le règlement de comptes dans la presse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au bout de la première journée de championnat, perdue par l’OM à Rennes (0-1), le vestiaire de Roberto De Zerbi a déjà implosé. La faute à une violente bagarre entre Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, tous deux exclus du groupe et placés sur la liste des transferts. Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria a livré ses vérités à l’AFP mercredi.

Il ne se sera même pas écoulé une année entière. Et pourtant, en raison d’une altercation d’une « violence extrême » avec Jonathan Rowe dans le vestiaire après la défaite à Rennes vendredi dernier (0-1), Adrien Rabiot est déjà prié d’aller voir ailleurs. L’OM a publié un communiqué mardi soir dans lequel il est stipulé que les comportements de l’international français et de l’attaquant anglais ont engendré le placement de leurs noms sur la liste des transferts de l’Olympique de Marseille, à une dizaine de jours de la clôture du mercato prévue pour le 1er septembre.

«On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football» En interview avec l’AFP mercredi, Pablo Longoria s’est confié sur cet épisode choquant et d’une violence qui l’a obligé de sévir avec le reste des décideurs de l’OM. « Ce qui s’est passé vendredi est un événement d’une gravité et d’une violence extrême, quelque chose d’inouï. On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football, comme dans toute organisation. C’est une décision qui protège l’institution, qui protège la saison. »