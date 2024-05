OM : À Marseille, il a choqué son monde !

La rédaction

L’Olympique de Marseille peut y croire. Ce jeudi, les Marseillais ont tenu en échec l’Atalanta au Vélodrome, en demi-finale aller de la Ligue Europa (1-1). Si la manche retour se jouera en Italie, les Olympiens semblent tout à fait capable d’aller chercher un résultat à Bergame leur permettant d’arracher la qualification en finale. Chancel Mbemba, héros du match aller avec son but, a surpris son compère Leonardo Balerdi.

«C’était un but magnifique»

Interrogé sur Telefoot à propos du but de son coéquipier, Leonardo Balerdi n’a pas été avare de compliments : « Il n’a pas l’habitude de faire ça, mais c’était un but magnifique et ça nous aide donc je suis content pour lui. »

Mbemba attendu jeudi prochain

Si Chancel Mbemba a été remarqué pour avoir fait trembler les filets, ses aptitudes défensives ont également été mises à rude épreuve ce jeudi. Alors que l’Olympique de Marseille aura à cœur de garder sa cage inviolée au Stadio Atleti Azzurri d’Italia, l’international congolais sera attendu au tournant.