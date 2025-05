OM : «A la mort», les explications après la polémique !

La finale de Ligue des Champions a déclenché des vif débats, et ce n’est pas seulement le cas au Paris Saint-Germain. Du côté de l’Olympique de Marseille la sortie de Basile Bali a en effet fait beaucoup de bruit, avec l’ancien défenseur central qui a enfin pris la parole pour s’expliquer.

Une légende peut-elle dire ça ? Véritable icône de la Ligue des Champions remportée avec l’ OM en 1993, Basile Boli s’est rangé derrière le PSG avant la finale qui l’opposera à l’ Inter , le 31 mai prochain. Et évidemment, ça n’a pas plu à tout le monde du côté de Marseille...

« Mes déclarations ont été mal comprises »

Face à l’énorme polémique provoquée par ses propos et qui a pris de l'ampleur au fil des jours, Basile Boli a pris la parole dans La Provence. « Il s’agissait d’une émission réservée aux enfants âgés entre 7 et 11 ans, quelque chose de léger. Mes déclarations ont été mal comprises » a expliqué celui qui occupe le poste d’ambassadeur de l'OM. « J’ai peut-être vexé pas mal de personnes, mais je ne soutiens personne et, surtout, je ne suis pas fâché avec l’OM. Cela fait 32 ans qu’une équipe française n’a pas remporté la Ligue des champions. Je suis marseillais à la vie à la mort, mais je suis français d’abord ».