Officiel : L’OM annonce une signature, c’est «considérable»

C’est officiel depuis ce lundi, l'Olympique de Marseille prolonge son partenariat avec le géant du transport maritime CMA CGM pour deux saisons supplémentaires, jusqu'en juin 2028. Pablo Longoria, président du club phocéen, et Rodolphe Saadé, Président-Directeur général du Groupe CMA CGM, se sont réjouis de cette nouvelle entente.

Entre CMA CGM et l’OM, c’est une histoire qui est partie pour durer. Partenaire principal depuis 2023, le géant français du transport maritime a prolongé son entente avec le club phocéen pour deux saisons supplémentaires, soit jusqu’en juin 2028. Le logo de CMA CGM restera donc présent sur la face des maillots marseillais pour au moins deux ans et demi encore.

« Cette journée marque une nouvelle étape importante pour l’avenir de l’OM » « Nous sommes très fiers de poursuivre ce partenariat d’ampleur avec le Groupe CMA CGM. Cette prolongation reflète une relation de confiance et une passion mutuelle entre deux institutions majeures de Marseille, a réagi Pablo Longoria sur le site de l’OM. Dans la période de transformation structurelle et de croissance que traverse notre club, sur les plans sportif comme économique, disposer d’un partenaire aussi solide, partageant notre niveau d’ambition et d’exigence, profondément engagé envers son territoire et doté d’une vision internationale qui nourrit et inspire la nôtre, est un atout considérable. Cette journée marque une nouvelle étape importante pour l’avenir de l’OM. Je tiens à remercier chaleureusement Rodolphe Saadé, Tanya Saadé Zeenny et l’ensemble du Groupe CMA CGM pour leur confiance renouvelée. »