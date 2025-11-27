Nouvelle recrue a l’OM : La surprise annoncée en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Recruté par l’OM lors du dernier mercato estival en provenance de la Juventus Turin, Timothy Weah a longtemps eu du mal à confirmer les espoirs placés en lui. Mais le latéral droit américain a rendu une belle copie mardi soir en Ligue des Champions contre Newcastle, et Riolo a évoqué une belle surprise avec Weah en direct sur RMC après le match.

L’OM avait réussi un coup très prometteur cet été en bouclant l’arrivée de Timothy Weah sous la forme d’un prêt payant de 1M€ assorti d’une option d’achat obligatoire de 14M€ (+ 3M€ de bonus). Un deal onéreux donc, d’autant que l’ancien joueur de la Juventus Turin a eu beaucoup de mal à répondre aux attentes durant ses premiers mois passés à l’OM. Et Weah est peut-être en train d’inverser la tendance et de s’imposer comme la recrue majeure qui était attendue…

Riolo enfin convaincu par Weah Mardi soir, en direct dans l’After Foot su RMC Sport après la victoire de l’OM contre Newcastle (2-1), Daniel Riolo s’est dit agréablement surpris par la montée en puissance de Timothy Weah : « Weah, qui est en train de s’installer et c’est bien car cet été on nous l’avait vendu comme une recrue pour jouer arrière droit, plus dans un couloir, il est en train de devenir un arrière droit normal, classique, dans une défense à quatre. Il a été bon tout le match, cet été je doutais beaucoup de lui, et franchement il est excellent et me plait beaucoup », constate Riolo.