«Non mais c’est grave» : Il plante l’OM et se fait narguer

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Tombeur de l’Olympique de Marseille au Vélodrome ce dimanche (3-1), l’OGC Nice a notamment pu compter sur Sofiane Diop, auteur de l’ouverture du score. S’il s’est distingué sur l’action, l’ancien Monégasque s’est en revanche complètement loupé sur sa célébration, allant jusqu’à faire saigner son genou gauche. De quoi faire réagir Thierry Henry, consultant de Prime Vidéo.

Didier Digard poursuit son excellente série à la tête de l’OGC Nice. Alors que l’OM avait à cœur d’enchaîner un bon résultat ce dimanche sur la pelouse du Vélodrome, les Aiglons sont repartis avec les trois points, grâce notamment à une réalisation de Sofiane Diop, auteur de l’ouverture du score à la 38ème minute. Décisif, l’attaquant s’est néanmoins montré plus en difficulté sur sa célébration.

Diop plombe l’OM, et finit le genou en sang

Heureux d’avoir pu trouver le chemin des filets sur la pelouse de l’OM, Sofiane Diop a voulu glisser sur ses genoux pour célébrer, mais le joueur de l’OGC Nice s’est loupé en se plantant sur la pelouse. Plus de peur que de mal pour Diop, qui a néanmoins été touché au point d’avoir son genou gauche ensanglanté. De quoi provoquer l’hilarité de Thierry Henry à l’issue de la rencontre.

❌😂 Marquer un but c’est une chose, le célébrer en est une autre ! Thierry Henry n’épargne pas @SofianeDiop après sa célébration ratée.#Ligue1UberEats #OMOGCN pic.twitter.com/r5MTyuhIeF — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 5, 2023

« Vous avez joué sur un synthétique ou c’est quoi ? »