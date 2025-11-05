Mourinho - Guardiola : Le vestiaire de l'OM confirme un très gros coup !

Alors que l'OM sera attendu au tournant mercredi soir face à l'Atalanta, Roberto De Zerbi joue gros. Cependant, Pierre-Emile Hojbjerg n'est pas inquiet et affiche son soutien total à son entraîneur qu'il n'hésite d'ailleurs pas à comparer à José Mourinho ou encore Pep Guardiola.
Arrivé à l'OM durant l'été 2024, Pierre-Emile Hojbjerg a débarqué avec une grosse expérience au sein de grands clubs européens. L'international danois a effectivement évolué sous les ordres de Pep Guardiola au Bayern Munich ou encore de José Mourinho et Antonio Conte à Tottenham. Et pour lui, Roberto De Zerbi est de la trempe de ces trois coachs légendaires. Rien que ça !
Hojbjerg compare De Zerbi à Guardiola et Mourinho !
« Franchement, c’est rare dans le foot de rencontrer quelqu’un avec un cœur aussi grand. J’ai senti ça avec le coach. Il a un grand cœur et une personnalité forte. Bien sûr, il faut aussi de la qualité, et il en a beaucoup. J’ai eu Antonio Conte, José Mourinho, Pep Guardiola, tous des entraîneurs extraordinaires, chacun à leur manière. Et je mets Roberto à côté d’eux, sans hésiter », lance l'international danois en conférence avant d'en rajouter une couche sur la méthode De Zerbi.
« On sait comment le coach veut qu’on fasse les choses. Il est conscient que chaque joueur a ses qualités et sa personnalité. Le coach sait tirer le meilleur de chacun. C’est important que tout le monde se sente concerné et prêt à donner pour le groupe », ajoute Pierre-Emile Hojbjerg.