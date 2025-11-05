Mourinho - Guardiola : Le vestiaire de l'OM confirme un très gros coup !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM sera attendu au tournant mercredi soir face à l'Atalanta, Roberto De Zerbi joue gros. Cependant, Pierre-Emile Hojbjerg n'est pas inquiet et affiche son soutien total à son entraîneur qu'il n'hésite d'ailleurs pas à comparer à José Mourinho ou encore Pep Guardiola.

Arrivé à l'OM durant l'été 2024, Pierre-Emile Hojbjerg a débarqué avec une grosse expérience au sein de grands clubs européens. L'international danois a effectivement évolué sous les ordres de Pep Guardiola au Bayern Munich ou encore de José Mourinho et Antonio Conte à Tottenham. Et pour lui, Roberto De Zerbi est de la trempe de ces trois coachs légendaires. Rien que ça !

Hojbjerg compare De Zerbi à Guardiola et Mourinho ! « Franchement, c’est rare dans le foot de rencontrer quelqu’un avec un cœur aussi grand. J’ai senti ça avec le coach. Il a un grand cœur et une personnalité forte. Bien sûr, il faut aussi de la qualité, et il en a beaucoup. J’ai eu Antonio Conte, José Mourinho, Pep Guardiola, tous des entraîneurs extraordinaires, chacun à leur manière. Et je mets Roberto à côté d’eux, sans hésiter », lance l'international danois en conférence avant d'en rajouter une couche sur la méthode De Zerbi.