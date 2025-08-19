Mercato : Un attaquant veut signer à l’OM, l’incroyable appel

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Longtemps cité comme une cible prioritaire de l’Olympique de Marseille à l’été 2024, Simon Banza n’a finalement jamais posé ses valises au Vélodrome. Pourtant, l’idée d’un transfert sur la Canebière n’a pas laissé l’attaquant congolais indifférent. Interrogé récemment, le buteur de 29 ans a reconnu que rejoindre un club aussi prestigieux que l’OM aurait été une belle opportunité dans sa carrière.

Durant l’été 2024, alors que l’OM cherchait à renforcer son secteur offensif, le nom de Simon Banza a circulé avec insistance. Auteur de bonnes performances avec Braga, puis prêté à Trabzonspor la saison dernière, le Congolais avait le profil idéal pour intégrer l’effectif phocéen. Pourtant, malgré les rumeurs, aucun contact direct ne s’est établi entre le joueur et les dirigeants de l'OM.

Un attaquant évoque l'intérêt de l'OM « Moi, je n’ai pas discuté personnellement avec quelqu’un de là-bas, mais peut-être qu’il y avait un intérêt, je ne sais pas. Moi, on ne m’a pas appelé directement par rapport à ça en tout cas » a confié Banza à Top Mercato. Pourtant, le joueur n'aurait pas dit non à l'OM.