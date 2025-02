Mercato : Rabiot annonce du lourd à l'OM !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'OM a été patient pour venir à bout d'Angers. Après sa victoire renversante face à l'OL dimanche dernier, la formation de Roberto de Zerbi a assuré l'essentiel grâce à un énorme travail des recrues Amine Gouiri et Ismaël Bennacer. Un duo qui a déjà impressionné Adrien Rabiot. Après le coup de sifflet final, le milieu de terrain a validé le recrutement de son équipe.

L’OM reste au contact du PSG. Dauphin de l’ogre parisien, le club marseillais a empoché les trois points en venant à bout d’Angers ce dimanche soir (0-2). Titularisé au milieu de terrain, Adrien Rabiot a inscrit le premier but de son équipe. Neal Maupay l’a imité quelques minutes plus tard.

« On travaille bien »

Au micro de DAZN, l’international tricolore avait le sourire. « On travaille bien ces temps-ci. Neal a un super état d'esprit. Quand il rentre il apporte » a confié Rabiot. Le joueur a aussi souhaité saluer le gros travail des recrues, notamment d’Amine Gouiri et d’Ismaël Bennacer, arrivé lundi dernier et déjà titularisé en Ligue 1.

Rabiot s'enflamme déjà pour Bennacer

« Les recrues ont apporté depuis deux matchs. On a des recrues qui font le travail. Ismaël est un bon joueur de ballon, il est hargneux. C'est ce qu'il nous fallait dans l'équipe. C'est bien pour l'OM » a déclaré Rabiot en évoquant aussi les arrivées de Luiz Felipe et d’Amar Dedic.