Mercato - OM : Loin de Marseille, De Zerbi prend une grande décision

Pour préparer la prochaine saison, l'OM s'est envolé pour les Pays-Bas puis en Andorre. Roberto De Zerbi a multiplié les séances et les tests face à des adversaires de haut niveau, et a pu jauger les forces en présence. Désormais, place au championnat, avec un entraîneur qui veut tourner la page des matchs amicaux et lancer cet exercice bien rempli.

L’Olympique de Marseille sort d’une présaison dense, pensée pour mêler travail physique, réglages tactiques et compétitions amicales de haut niveau. Entre les Pays-Bas et l’Andorre, les Phocéens ont multiplié les séances exigeantes, alternant travail collectif et ateliers spécifiques pour certains joueurs, arrivés à l'OM tardivement.

De Zerbi fait un premier bilan Durant les matches de préparation, Roberto de Zerbi a tenté de gérer au mieux le temps de jeu de chacun, notamment celui de Pierre-Emerick Aubameyang, âgé de 36 ans et qui retrouvera l'intensité du football européen et des grandes soirées de Ligue des champions cette saison. « Nous avons bien travaillé, il n’y a pas eu de blessures. Nous avons réalisé un bon stage aux Pays‑Bas, ainsi qu’en Andorre. Nous avons terminé avec deux matchs amicaux, mais aussi des rencontres compétitives contre Girona, contre Valence. Tout va bien, mais nous sommes toujours à zéro point au classement. Le match contre Aston Villa ne nous a pas rapporté 3 points, ni le nul contre Séville. Demain débute quelque chose de complètement différent, et tout ce qui a été fait jusque‑là n’a plus d’importance » a déclaré le coach de l'OM en conférence de presse.