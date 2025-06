Mercato - OM : Huit transferts sont annoncés en direct !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Comme souvent ces dernières années, l’OM s’apprête à vivre un été agité. Le club phocéen devrait renforcer plusieurs secteurs de jeu, avec la défense en priorité. Mais avant de passer à l’offensive, Pablo Longoria devra vendre. Un nouveau mercato à fort turnover se profile du côté de la Commanderie comme l'indique le journaliste Daniel Riolo.

« On veut garder nos meilleurs éléments et construire une belle équipe pour la saison prochaine. » Avant même la fin de saison, Medhi Benatia avait annoncé la couleur. Le directeur du football marseillais souhaite bâtir un effectif compétitif autour de Roberto De Zerbi, sans pour autant sacrifier certains cadres comme Adrien Rabiot ou Pierre-Emile Höjbjerg . Mais pour permettre ces renforts, l’ OM va devoir d’abord alléger son effectif.

Sur RMC, Daniel Riolo a confirmé cette priorité : « Attention, la première chose à faire, c’est de vendre. (…) On se dirige vers un nouveau renouvellement. Il devrait y avoir 7 ou 8 recrues, et autant de départs », a-t-il expliqué dans l’émission After Foot. D’après les informations de RMC Sport, plusieurs joueurs seraient concernés par ce dégraissage, à commencer par Quentin Merlin ou Derek Cornelius en défense. À l’inverse, Leonardo Balerdi, auteur d’une saison très convaincante, serait jugé intransférable. L’Argentin devrait être l’un des piliers du prochain projet olympien.

Les indésirables sont ciblés

D’autres joueurs, en revanche, semblent plus que jamais sur la sellette. C’est notamment le cas de Neal Maupay, en net recul depuis l’arrivée d’Amine Gouiri en janvier dernier, mais aussi de Valentin Rongier. Le capitaine marseillais n’a toujours pas prolongé son contrat, et selon Riolo, la direction commence à envisager son départ. « Rongier n’a pas accepté l’offre de prolongation, et il est possible qu’il soit poussé vers la sortie. C’est la tendance actuelle. Même chose pour Maupay », a-t-il ajouté. Un nouvel été très agité se profile sur la Canebière.