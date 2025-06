OM : La presse italienne annonce un transfert à 2M€

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pour remplacer Luis Henrique, parti à l'Inter Milan, l'OM espérait recruter Roony Bardghji (19 ans) au poste d'ailier droit. Mais l'attaquant de Copenhague devrait finalement prendre la direction du FC Barcelone. Selon les informations dévoilées par la presse italienne, le club catalan serait prêt à débourser près de 2M€.

L’ OM va devoir revoir ses plans sur le mercato. Pour compenser le départ de Luis Henrique à l ’Inter Milan , le club phocéen avait ciblé Roony Bardghji , jeune ailier suédois de 19 ans évoluant au FC Copenhague. Doté d’une belle qualité de dribble et d’une grosse marge de progression, Bardghji représentait une option prometteuse pour l’avenir à droite de l’attaque olympienne.

Le FC Barcelone a doublé l'OM

Mais selon les informations de Calciomercato.com, le talent suédois ne devrait finalement pas poser ses valises sur la Canebière en raison de doutes sur son état physique. Courtisé par plusieurs clubs européens, Bardghji aurait choisi de rejoindre le FC Barcelone, où un projet sur le long terme lui aurait été proposé. Un accord serait proche entre les Blaugranas et Copenhague, autour d’un transfert estimé à 2M€ plus bonus et un pourcentage sur la future revente