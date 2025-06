Transferts - OM : Le patron du vestiaire s’en va, «c’est chaud»

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ancien milieu de terrain passé par l’OM et le PSG, Stéphane Dalmat est revenu sur les coulisses de son départ vers la capitale. Retraité depuis 2012, il évoque aujourd’hui les erreurs de la direction marseillaise, qu’il juge responsables de son choix de rejoindre le rival parisien à l’époque.

Le départ de Laurent Blanc a coûté cher à l'OM

Mais son unique saison sous le maillot olympien a vite été rattrapée par le chaos ambiant. Dès l’intersaison, la tension monte autour du départ de Laurent Blanc, poussé vers la sortie par Rolland Courbis. « Quand je signe à Marseille, il y avait Laurent Blanc. Pendant cette intersaison là, Courbis ne voulait plus de Blanc. Et puis, il y a eu des conflits avec les supporters parce que Blanc était le capitaine, le patron. Ça commençait à être un peu chaud. Mauvaise ambiance aussi avec le président du club. Le début de saison est mitigé, mais on fait un bon parcours en Ligue des champions. On se qualifie pour la deuxième phase. Puis, après il y a le limogeage de Courbis et l’arrivée de Casoni. C’était le bordel, il aurait fallu garder Courbis. Individuellement, je m’en suis bien sorti par rapport à mon âge, au transfert qui était, à l’époque, le plus gros entre clubs français.Après, c’était dur psychologiquement par rapport aux supporters parce que c’était chaud » a déclaré Dalmat.