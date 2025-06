OM : Un clash annoncé avec Benatia ?

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L’OM poursuit sa réorganisation en coulisses. Le club marseillais a officialisé l’arrivée d’Alessandro Antonello au poste de directeur général. Passé par l’Inter, l’Italien rejoint le projet porté par Pablo Longoria et devra désormais travailler en tandem avec Medhi Benatia, nommé récemment directeur du football. Une cohabitation qui intrigue déjà certains observateurs.

L'OM justifie son arrivée

« Au sein de l’Olympique de Marseille, Alessandro Antonello prendra en charge le développement économique du club. Il conduira la stratégie d’augmentation et de diversification des revenus, veillera à valoriser pleinement le potentiel de l’Orange Vélodrome, à accélérer la transformation digitale du club et à renforcer le rayonnement international de la marque OM », détaillait le communiqué officiel publié par le club. L’ancien dirigeant intériste aura également un rôle clé dans la mise en œuvre d’un projet basé sur une gestion durable et responsable, en lien étroit avec la présidence et le propriétaire.