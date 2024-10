Mercato - OM : De Zerbi a signé le joueur parfait

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prolongé en août dernier, Luis Henrique est l'une des grandes satisfactions de Roberto de Zerbi, qui le tient en haute estime. Sur son côté gauche, l'international brésilien dévoile ses qualités dans la continuité d'une dernière saison prometteuse. Selon l'ancien coach de l'OM, Albert Emon, le joueur présente un profil rare sur le marché.

En ce début de saison, il a été énormément question de Mason Greenwood. De retour à un très bon niveau après quelques soucis extra-sportifs, l’international anglais a pris la lumière. Mais un autre joueur de l’OM mérite d’être sous le feu des projecteurs. Prolongé en août dernier, Luis Henrique ne cesse de donner raison à ses dirigeants. Trois buts et trois passes décisives, l’ailier brésilien enchaîne après une dernière saison prometteuse sous les ordres de Jean-Louis Gasset. « Luis Henrique doit devenir un joueur complet. Mais c’est un exemple à suivre à l’OM : il est sérieux, a des qualités, est un patrimoine pour le club et est fiable. Il peut bien ou mal joueur mais pour faire la comparaison avec une voiture, il ne te laissera jamais finir la route à pied à cause d’une panne ». a déclaré Roberto de Zerbi. Malgré l’émergence de Jonathan Rowe, il aurait encore de grandes chances de débuter la rencontre face à Montpellier dimanche soir.

Mercato - OM : Voilà la réponse de Griezmann ! https://t.co/Gc9QNrmmSK pic.twitter.com/bZ29IkV2oy — le10sport (@le10sport) October 18, 2024

C'est un grand oui pour Emon

Ancien entraîneur de l’OM, Albert Emon a mis en avant les qualités de Luis Henrique lors d’un entretien accordé à La Provence. « Il entre parfaitement dans le cadre collectif dessiné par Roberto de Zerbi. Il est très scolaire, respecte les consignes et circuits de passes à la lettre. Surtout, il est très précieux dans l’animation défensive » a-t-il confié.

Encore quelques progrès à faire

Mais le technicien note quelques points à améliorer dans son jeu. « Après, même s’il a fait de gros progrès sur ce point, je le trouve encore timide dans le jeu. Il faut qu’il soit en confiance, qu’il réussisse son entame pour faire un grand match. C’est problématique » a-t-il lâché ce vendredi soir.