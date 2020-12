Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Villas-Boas est passé à côté d'un joli coup avec un ancien de l'ASSE !

Publié le 30 décembre 2020 à 0h45 par La rédaction

À la recherche d’un joueur pour concurrencer Jordan Amavi au poste de latéral gauche, l’OM aurait tenté d’attirer l'international algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, comme le révèle son agent.

Depuis l’arrivée d’André Villas-Boas à l’OM, l’entraîneur portugais est très actif sur le marché des transferts. S’il est parvenu à faire signer Dario Benedetto, Michael Cuisance ou Leonardo Balerdi, AVB a aussi connu des échecs dans des dossiers très importants. Malgré l’arrivée de Yuto Nagatomo l’été dernier, l’OM et André Villas-Boas avaient d’abord tenté de faire revenir en France l’ancien de l’ASSE, Faouzi Ghoulam au poste de latéral gauche. Le joueur de 29 ans joue au Napoli depuis 2014 et était convoité par bon nombre de clubs européens.

L’OM voulait arracher Faouzi Ghoulam à Naples !