Mercato : Mieux que Rabiot, l’OM signe un coup de génie

Après le gros coup Adrien Rabiot en 2024, l'OM a réédité son exploit en faisait venir un autre international français : Benjamin Pavard. Champion du monde en 2018, le latéral de 29 ans a rejoint le club marseillais en prêt. Pour Bertrand Latour, le club marseillais a eu le nez creux en signant un joueur qui disputait il y a encore quelques semaines la finale de la Ligue des champions.

Il a été la dernière surprise sortie de la proche de Medhi Benatia. Dans les ultimes heures du mercato, Benjamin Pavard a donné son accord pour rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat. Un coup de maître pour Bertrand Latour.

Pavard a fait ses preuves à Milan Sur le plateau du Canal Football Club, le chroniqueur estime que le transfert de Pavard est même supérieur à celui d'Adrien Rabiot en 2024. Car à 29 ans, l'international français sort d'une saison pleine sous le maillot de l'Inter.