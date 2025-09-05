Mercato : Mieux que Rabiot, l’OM signe un coup de génie

Après le gros coup Adrien Rabiot en 2024, l'OM a réédité son exploit en faisait venir un autre international français : Benjamin Pavard. Champion du monde en 2018, le latéral de 29 ans a rejoint le club marseillais en prêt. Pour Bertrand Latour, le club marseillais a eu le nez creux en signant un joueur qui disputait il y a encore quelques semaines la finale de la Ligue des champions.
Il a été la dernière surprise sortie de la proche de Medhi Benatia. Dans les ultimes heures du mercato, Benjamin Pavard a donné son accord pour rejoindre l'OM sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat. Un coup de maître pour Bertrand Latour.
Pavard a fait ses preuves à Milan
Sur le plateau du Canal Football Club, le chroniqueur estime que le transfert de Pavard est même supérieur à celui d'Adrien Rabiot en 2024. Car à 29 ans, l'international français sort d'une saison pleine sous le maillot de l'Inter.
« Un coup qui est encore supérieur à celui de l’été dernier »
« Pour moi, c’est un coup qui est encore supérieur à celui de l’été dernier, qui était de faire venir Rabiot. Là, vous faites arriver à l’OM un joueur qui était titulaire en finale de Ligue des Champions la saison dernière contre le PSG. Un joueur qui était toujours titulaire avec l’Inter Milan. C’est un coup énorme que réalise l’OM en faisant venir Pavard, qui en plus ne vient pas par dépit mais par une envie profonde » a déclaré Latour.