McCourt - Arabie Saoudite : C’est terminé pour la vente de l’OM

Le sport est un moyen pour l'Arabie Saoudite d'accroître son soft power. L'état ne se limite plus au football et diversifie ses activités dans le sport comme le confirme la presse anglaise. Il a même tendance à délaisser le football, ce qui n'est pas un signe favorable dans le dossier lié à la vente de l'OM.

Cela fait de nombreuses années que l’Arabie Saoudite est cité du côté de l’OM. Alors info ou intox ? En tout cas, un journaliste pense détenir la vérité sur ce dossier et il se nomme Thibaud Vézirian. Il y a encore quelques jours, il a indiqué avoir reçu une nouvelle confirmation de la vente prochaine de l’OM.

La vente de l'OM confirmée en coulisses ?

« J’en parlais encore la semaine dernière avec des gens qui connaissent ce dossier en étant dans le monde politique, ce n’est pas leur sujet quotidien mais ils voient ce qu’il se passe. J’ai dit : « 4 ans, c’est embêtant pour le foot français et les supporters que ça dure autant ». Ils m’ont dit, eux qui ne sont pas dans le foot : « Oui, mais pour les affaires, il n’y a rien d’exceptionnel. Ça arrive non stop des choses qui avancent, puis repoussées, mais qui vont se faire ». Cette personne, sans être au cœur du dossier mais qui suit, m’a dit que ça va se faire, sans problème » a-t-il déclaré sur Twitch. Journaliste pour The Daily Mail, Oliver Holt ne confirme pas les dires de son confrère.

« Le football européen tombe dans l’indifférence »

Dans son édito, il annonce que l’Arabie Saoudite s’éloigne doucement du football européen. « Les Saoudiens n’ont pas perdu leur intérêt pour Newcastle, mais il y a des données qui ne sont pas rassurantes. Dans l’empire sportif saoudien, l’argent va désormais au projet de circuit de golf LIV, et à des investissements dans le monde de la boxe. Au tennis, les tournois suivis par l’Arabie Saoudite vont arriver au niveau des Grands Chelems en ce qui concerne le Prize-money. Et dans le football, l’Arabie Saoudite se concentre sur le développement de son propre championnat, et la Coupe du monde 2034 qu’ils vont organiser. Le but est de redorer l’image et de générer des revenus pour réduire sa dépendance au pétrole. Dès lors, Newcastle et le football européen tombent dans l’indifférence » a-t-il confié.