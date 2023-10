Mbappé, PSG... Marcelino va faire enrager Marseille

Thibault Morlain

Depuis son choix de quitter l'OM, Marcelino fait le tour des médias pour livrer son sentiment sur ce qu'il a vécu à Marseille. Ce vendredi, l'Espagnol s'est confié à AS. Un entretien lors duquel il a tenu des propos qui ne devraient pas plaire du côté de la Canebière puisqu'il a tenu des mots très élogieux... sur le PSG.

Nommé entraîneur de l'OM pour remplacer Igor Tudor, Marcelino ne sera donc resté que quelques mois à Marseille. En effet, l'Espagnol est déjà reparti suite au climat tendu sur la Canebière. Parti de l'OM, Marcelino ne se prive pas aujourd'hui pour parler. L'occasion pour lui de s'enflammer sur le PSG, grand rival du club phocéen.

Marcelino enfonce l'OM et en rajoute une couche https://t.co/yQr3BbWUDu pic.twitter.com/q1CwJrWkq3 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

« Mbappé, probablement le meilleur joueur du monde actuellement »

En effet, dans des propos accordés à AS , Marcelino a dit tout le bien qu'il pensait du PSG. L'ex-entraîneur de l'OM a alors assuré : « Est-il possible de rivaliser avec le PSG de Mbappé ? Non, ce n'est pas possible. Une équipe qui investit 300M€ et qui a Mbappé, probablement le meilleur joueur du monde actuellement, est difficile à devancer en France ».

« Le PSG s'est bien renforcé en plus »