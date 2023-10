Il dit tout sur la désillusion de l'OM

Thibault Morlain

Pas de Ligue des Champions pour l'OM cette saison ! Le club phocéen a connu une terrible désillusion en se faisant éliminer lors du 3ème tour préliminaire face au Panathinaïkos. Une défaite cruelle qui s'est réglée aux tirs au but. Présent sur le banc de l'OM lors de cet affrontement, Marcelino est revenu sur cette rencontre.

Malgré une 3ème place en Ligue 1 la saison dernière, l'OM n'est pas en Ligue des Champions cette année. La faute à une défaite contre le Panathinaïkos. Resté quelques mois à Marseille, Marcelino a connu cette désillusion et pour AS , il est revenu sur cet échec.

« Tout a été contre et injuste »

Défait par le Panathinaïkos avec l'OM, Marcelino a confié sur ce revers : « Cette défaite a été très injuste, mais ces choses arrivent dans le football. Sur 10 matchs, c'est difficile d'en perdre un comme ça. L'adversair n'a quasiment jamais tiré. A la 95ème minute, il y a eu un penalty étrange, l'arbitre dit de continuer, juste avant la fin il va vérifier la VAR. En prolongations, deux buts ont été annulés. Tout a été contre et injuste ».

« Convenu avec le staff technique »