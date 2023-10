Marcelino critique l’OM, il se fait clasher

Jean de Teyssière

Depuis que Marcelino a quitté le club de l'OM le 21 septembre dernier, l'entraîneur espagnol a donné de nombreuses interviews pour critiquer le club phocéen. Partant du principe que l'OM régresse, le technicien de 58 ans a été recadré par Julien Fournier, ancien dirigeant de l'OM et de l'OGC Nice qui ne voit pas Marcelino être légitime à parler de l'OM.

« L'OM, comme le montrent les résultats depuis un bout de temps, est un club qui, au lieu d'évoluer, régresse . » Cette phrase de Marcelino dans L'Equipe le 11 octobre dernier a beaucoup fait réagir. Parti seulement trois mois après son arrivée au club, Marcelino a dressé un bilan de son court passage à la tête de l'OM, bilan qui n'est pas partagé par tous.

«Marcelino ? Pas sûr qu'il soit légitime. Il n'est resté que deux mois et est parti par la petite porte»

Dans une interview accordée à L'Equipe , Julien Fournier, ex-dirigeant du club de l'OM, réagi aux multiples sorties médiatiques de Marcelino sur l'OM depuis son départ : « Pas sûr qu'il soit légitime. Il n'est resté que deux mois et est parti par la petite porte. »

Vente OM : Un indice lâché par Frank McCourt ? https://t.co/vnJlT0kcX9 pic.twitter.com/DDDp6guj19 — le10sport (@le10sport) October 20, 2023

«Si vous n'êtes pas prêts à gérer les supporters, il ne faut pas faire ce métier»