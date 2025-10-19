Mason Greenwood : Gros malaise à l'OM ?

Auteur d'un quadruplé samedi soir lors de la large victoire de l'OM contre Le Havre (6-2), Mason Greenwood n'a pourtant pas totalement convaincu Roberto De Zerbi qui a pointé du doigt son implication sans le ballon. Un avis qui n'est visiblement pas partagé par Bilal Nadir.
Malgré son quadruplé qui a permis à l'OM de battre Le Havre samedi soir (6-2), Roberto De Zerbi n'était pas totalement convaincu par la prestation de Mason Greenwood. Comme souvent, le technicien italien a reproché à son numéro 10 son manque d'implication dans l'aspect défensif. Un domaine dans lequel il doit progresser.
De Zerbi en demande toujours plus à Greenwood
« Mason peut faire mieux, au-delà de marquer des buts. Il doit s'améliorer dans l'attitude quand on n’a pas le ballon. Il n’a pas besoin de s'améliorer face au but, car sur cet aspect c'est déjà un top joueur, mais il peut devenir l’un des meilleurs du monde, car il en a la qualité. Il doit plus souvent donner un coup de main à ses coéquipiers », a confié Roberto De Zerbi en conférence de presse.
Nadir n'a pas le même avis
Mais cet avis n'est visiblement pas totalement partagé par Bilal Nadir. Le jeune meneur de jeu de l'OM estime que l'implication de Mason Greenwood est totale. « C’est magnifique, un quadruplé ! Il le mérite. On connaît sa qualité, mais ces derniers temps, il court encore plus, il aide l’équipe, il défend. Franchement, quand il est dans cet état d’esprit, c’est top », assure-t-il en zone mixte, de quoi contredire ce qu'affirmait Roberto De Zerbi.