Foot - OM

OM : Rothen fracasse Eyraud !

Publié le 9 mai 2020 à 13h10 par La rédaction

La saison de Ligue 1 étant définitivement terminée, les supporters ne pourront pas rentabiliser au maximum leurs abonnements ou places achetées pour assister aux matchs. L’OM a proposé des solutions aux supporters, qui ne semblent pas passer pour Jérôme Rothen…