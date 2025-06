«L’une des plus belles opérations», l’OM a signé du lourd

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé en janvier dernier à l'OM, Amine Gouiri a fait oublier sa première partie de saison ratée à Rennes. Dans la cité phocéenne, l'international algérien a retrouvé ses jambes de feu, s'imposant comme le numéro 9 naturel de Roberto de Zerbi. Ancien joueur de l'OM, Boubacar Sarr a salué cette opération.

Avec 13 buts et cinq passes décisives, Amine Gouiri a été l’une des grandes réussites de l’OM cet hiver. Recruté pour 19M€, l’international algérien s’est imposé comme le numéro 19 de Roberto de Zerbi. Et cela devrait être encore le cas la saison prochaine. « C’est exactement ce qu’on veut : un pro qui arrive avant les séances, repart longtemps après, fait ses soins, tient une routine exigeante. On ne le lâche pas, on lui casse la tête, mais il a tiré des leçons sur son passage à Rennes, comment il s’est endormi. Ici, tout est réuni pour le maintenir éveillé. Je crois qu’il peut être ce top attaquant. On veut en faire un tueur » avait confié Medhi Benatia, directeur sportif de l’OM. Ancien joueur de la formation marseillaise (1975-1979, 1983-1985), Boubacar Sarr a salué l’arrivée de Gouiri.