«L'un des meilleurs joueurs au monde» à Marseille : Le moment inoubliable

Lors d'un Classique inoubliable au Vélodrome en 2003, Ronaldinho a conduit le PSG à une victoire éclatante face à l'OM (3-0). Daniel Van Buyten, alors défenseur du club phocéen, s’est remémoré cette performance magistrale à quelques jours du prochain choc entre les deux équipes.

Le 9 mars 2003, Ronaldinho éblouissait le Vélodrome de sa classe et permettait au PSG de remporter le Classique face à l’OM (3-0). Une performance exceptionnelle du Parisien que Daniel Van Buyten n’a pas oublié. Présent ce soir-là sur la pelouse, l’ancien Marseillais estime que le Brésilien était tout simplement trop fort.

« Il a montré qu'il était l'un des meilleurs joueurs au monde » « Je ne dirais peut-être pas qu'il a joué l'un des plus grands matches de sa carrière ce soir-là. Mais il a montré qu'il était l'un des meilleurs joueurs au monde. Il jouait et dansait. Ça portait ses fruits sur le terrain et c'était magnifique à voir. J'ai eu la possibilité de rejouer contre lui, avec le Bayern Munich contre Barcelone, et ça s'est très bien passé entre nous. Ça me motivait encore plus de jouer contre lui. C'est vrai que ce OM-PSG, on ne fait pas un mauvais match mais Paris est décisif sur chaque contre-attaque. Malheureusement, ce jour-là, on n'a pas su mettre nos occasions au fond », se souvient Daniel Van Buyten, interrogé par Eurosport.