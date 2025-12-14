«L’un des meilleurs du monde» : Le très gros coup confirmé à l’OM !

Quelques jours après sa sortie sur la marge de progression de Mason Greenwood, Roberto De Zerbi a été invité à de nouveau commenter les prestations de son numéro 10. Et cette fois-ci, il est catégorique : il s’agit de l’un des meilleurs joueurs actuels et il possède le talent pour encore progresser.
Après une première saison prometteuse, Mason Greenwood confirme et s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Indispensable à l'OM, l'ailier anglais impressionne comme en témoigne son doublé lors de la victoire sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (3-2) en Ligue des champions. Roberto De Zerbi estime même que son numéro 10 a tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde.
De Zerbi impressionné par Greenwood
« L'important, c’est qu’il comprenne ces attentes à long terme. Il ne faut pas qu’il le prenne mal, mais plutôt qu’il réalise que je lui demande de se surpasser pour atteindre un niveau encore plus élevé. Je ne suis pas là pour être son ami, mais pour l'aider à devenir un meilleur joueur », affirme-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.
«Il peut vraiment devenir l’un des meilleurs joueurs»
« Si, dans quelques années, il se souvient de moi comme l’entraîneur qui l'a poussé à atteindre son plein potentiel, alors ce sera ma plus grande satisfaction. Je dois rester exigeant. Il a un potentiel exceptionnel, mais il doit continuer à s'améliorer, et ça passe par un travail quotidien. Nous avons de grandes attentes pour lui, et il peut vraiment devenir l’un des meilleurs joueurs », ajoute Roberto De Zerbi.