«L’un des meilleurs du monde» : Le très gros coup confirmé à l’OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Quelques jours après sa sortie sur la marge de progression de Mason Greenwood, Roberto De Zerbi a été invité à de nouveau commenter les prestations de son numéro 10. Et cette fois-ci, il est catégorique : il s’agit de l’un des meilleurs joueurs actuels et il possède le talent pour encore progresser.

Après une première saison prometteuse, Mason Greenwood confirme et s'impose comme l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Indispensable à l'OM, l'ailier anglais impressionne comme en témoigne son doublé lors de la victoire sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise (3-2) en Ligue des champions. Roberto De Zerbi estime même que son numéro 10 a tout pour devenir l'un des meilleurs joueurs du monde.

De Zerbi impressionné par Greenwood « L'important, c’est qu’il comprenne ces attentes à long terme. Il ne faut pas qu’il le prenne mal, mais plutôt qu’il réalise que je lui demande de se surpasser pour atteindre un niveau encore plus élevé. Je ne suis pas là pour être son ami, mais pour l'aider à devenir un meilleur joueur », affirme-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.