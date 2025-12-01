Luis Enrique - Pep Guardiola : Le pari surprise à l'OM !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

La semaine dernière, Roberto De Zerbi a décidé de titulariser pour la première fois Darryl Bakola dans une rencontre décisive pour l’avenir de l’OM en Ligue des champions, face à Newcastle. Un choix risqué qui a fait peur à Emmanuel Petit, qui s’est dit « qu'il essayait de faire du Pep Guardiola ou du Luis Enrique », mais « en mauvaise version. »

Roberto De Zerbi avait réservé une grande surprise mardi dernier lors de la réception de Newcastle (2-1). Pour la première fois, l’entraîneur de l’OM a décidé de lancer Darryl Bakola, qui avant cela n’avait participé qu’à cinq matchs en Ligue 1, pour un total de 24 petites minutes. Un choix qui a porté ses fruits, mais qui reste très risqué.

« Je me suis dit qu'il essayait de faire du Pep Guardiola ou du Luis Enrique, en mauvaise version » « J'ai eu peur car lors de la dernière journée de Ligue des champions, je me suis dit qu'il essayait de faire du Pep Guardiola ou du Luis Enrique, en mauvaise version. Il nous sort toujours une surprise de dernière minute », a confié Emmanuel Petit auprès de MadeInFOOT. Le champion du monde 1998 estime que si l’OM n’avait pas gagné, cette décision aurait pu se retourner contre Roberto De Zerbi.