Luis Enrique - Pep Guardiola : Le pari surprise à l'OM !

La semaine dernière, Roberto De Zerbi a décidé de titulariser pour la première fois Darryl Bakola dans une rencontre décisive pour l’avenir de l’OM en Ligue des champions, face à Newcastle. Un choix risqué qui a fait peur à Emmanuel Petit, qui s’est dit « qu'il essayait de faire du Pep Guardiola ou du Luis Enrique », mais « en mauvaise version. »
Roberto De Zerbi avait réservé une grande surprise mardi dernier lors de la réception de Newcastle (2-1). Pour la première fois, l’entraîneur de l’OM a décidé de lancer Darryl Bakola, qui avant cela n’avait participé qu’à cinq matchs en Ligue 1, pour un total de 24 petites minutes. Un choix qui a porté ses fruits, mais qui reste très risqué.
« Je me suis dit qu'il essayait de faire du Pep Guardiola ou du Luis Enrique, en mauvaise version »
« J'ai eu peur car lors de la dernière journée de Ligue des champions, je me suis dit qu'il essayait de faire du Pep Guardiola ou du Luis Enrique, en mauvaise version. Il nous sort toujours une surprise de dernière minute », a confié Emmanuel Petit auprès de MadeInFOOT. Le champion du monde 1998 estime que si l’OM n’avait pas gagné, cette décision aurait pu se retourner contre Roberto De Zerbi.
« C'était risqué de lancer un jeune qui n'a aucune expérience à ce niveau-là »
« Il a ses raisons pour ça et j'avais dit avant le match que c'était risqué de lancer, dans un match hyper important sur le plan comptable pour Olympique de Marseille, un jeune qui n'a aucune expérience à ce niveau-là, alors que tu as des joueurs qui ont été recrutés pour ça et qui sont sur le banc. Donc tu joues à un jeu qui peut être extrêmement négatif et qui peut se retourner contre toi. À l'issue du match, si ça avait été un match nul ou une défaite par de l'OM, tout le monde lui serait tombé dessus. Et cela aurait été difficile de gérer les joueurs qui sont censés jouer et qui voient passer devant eux un petit gamin avec aucune expérience », a ajouté Emmanuel Petit.